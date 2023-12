L’Umbria ora ha un’altra centenaria, a Terni festa per Gina Valeri

TERNI – L’ Umbria terra di centenari. Venerdì mattina la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli, insieme al vice presidente Francesco Filipponi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, hanno fatto visita alla signora Gina Valeri per il giorno del suo centesimo compleanno. “L’incontro simbolico per festeggiare la signora Valeri – dichiarano Sara Francescangeli e Francesco Filipponi – vuole rappresentare un segnale di attenzione verso le persone che, così a lungo, hanno onorato la nostra città con la loro vita”