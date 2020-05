L’Umbria in tv con spot per il turismo, Agabiti: “Per migliorare la nostra offerta”

PERUGIA – “Con l’avvio della prima parte della campagna di promozione turistica per l’estate 2020 l’Umbria, bella e sicura, propone a turisti e viaggiatori le proprie eccellenze. Le bellezze artistiche e architettoniche, i borghi storici, gli spazi incontaminati, i sentieri e i percorsi nella natura, la cultura e l’offerta enogastronomica rappresentano i punti di forza di una terra accogliente e tutta da scoprire”. Lo dichiara Paola Agabiti, assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria. Da domenica 17 maggio, sulle principali televisioni nazionali, andranno in onda spot nei formati da 10 e da 15 secondi.

Agabiti “Una sequenza inedita di immagini suggestive che racconteranno l’Umbria ‘cuore verde d’Italia’, alle quali si aggiungeranno, nelle settimane successive, presenze su radio, carta stampata e outdoor. Nella giornata di lunedì – spiega Agabiti – la nostra offerta turistica sarà ancora più fruibile e completa grazie alla nuova versione del portale turistico ufficiale www.umbriatourism.it, rinnovato graficamente e arricchito da nuove funzioni e servizi aggiuntivi. Uno strumento rafforzato per far conoscere il territorio nelle sue molteplici espressioni, anche grazie ad una navigazione semplificata e alla partecipazione attiva del territorio e degli operatori, che possono pubblicare e far conoscere le proprie offerte”. Per accedere ad un’anteprima del “NUOVO UMBRIATOURISM”, portale turistico della Regione Umbria: https://umbria.inera.it/it/homepage