L’Umbria è sempre più Covid-free: appena 19 nuovi casi, ben 43 comuni a quota zero

PERUGIA – L’Umbria è sempre più ‘bianca’: il bollettino della Regione per giovedì 24 giugno segnala appena 19 nuovi casi di Coronavirus su 3.368 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari allo 0,26%. Ben 43 comuni senza nemmeno un caso, non si registrano decessi, mentre le guarigioni sono state 54. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 836 (-45). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.806 positività (+9).

Ricoverati. Sempre a giovedì, i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 23 (-2) di cui 2 (invariato) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi: Perugia 14 ricoveri (invariato) di cui 2 (invariato) in intensiva; Terni 6 ricoveri (-1), nessuno intensiva; Pantalla 3 ricoveri (-1), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 589 persone (+1).

Vaccini. Sempre a giovedì risultano somministrate 690.589 dosi di vaccino in Umbria (+11.095), pari al 94,41% delle dosi disponibili (731.482).