L’Umbria è bollente: cinque città superano i 39 gradi

PERUGIA – In cinque città umbre – Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno, Passignano e Orvieto – in questa domenica di luglio le centraline di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato temperature superiori ai 39 gradi.

La più calda è stata Foligno dove si sono sfiorati i 40: qui, alle ore 14, il termometro si è fermato a 39,8 gradi.

Nelle altre quattro città le centraline hanno registrato 39,2.

Nei due capoluoghi i valori registrato sono stati: 36,7 gradi a Perugia e 38,2 a Terni. Negli altri principali centri si registrano 37,7 gradi a Todi e Spoleto, 35,7 a Città di Castello, 38 a Narni, 34,7 a Gubbio, 33,7 a Norcia. Per trovare un valore sotto i 30 gradi occorre salire sugli Appennini, a Forca Canapine la massima è stata di 21,3 gradi. Il grande caldo – stando alle previsioni meteo del Centro funzionale – continuerà anche nei prossimi giorni sull’Umbria, con le temperature che sono destinate a restare stazionarie nella giornata di domani, per poi salire a partire da martedì 19 luglio. Non viene segnalata alcuna possibilità di pioggia.