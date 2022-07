L’Umbria dei fischietti è rosa: Tiziana Trasciatti promossa assistente in serie A

FOLIGNO – Dai campi della Seconda Categoria alla serie A maschile. Un grande traguardo per Tiziana Trasciatti. L’arbitro della sezione di Foligno, oggi assistente, è stata promossa nella Can A e dunque dalla prossima stagione potrà alzare la bandierina sui campi della massima serie ed in serie B.

Un enorme risultato per il fischietto folignate, che è già internazionale a livello femminile e che adesso entra nel ristretto novero di donne che potranno calcare i campi della massima serie (con lei, per esempio, Maria Sole Ferreri Caputi, fischietto livornese, anch’essa promossa).

L’Umbria mantiene dunque una solida tradizione di arbitri ed assistenti ai massimi livelli. Con lei ci saranno l’orvietano Alessandro Costanzo e l’eugubino Matteo Passeri, sempre assistenti.