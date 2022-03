L’Umbria che spacca, non solo Willy Peyote: aprirà la cantautrice Ariete

PERUGIA – Altro nome importante per “L’Umbria che spacca”, la manifestazione musicale che sarà ospitata ai Giardini del Frontone di Perugia nei giorni 30 giugno/1-2-3 luglio 2022.

Dopo Willy Peyote, annunciata infatti la presenza in apertura di Ariete. La cantautrice di Anzio, al secolo Arianna Del Ghiaccio, 19 anni, è esplosa nell’ultimo anno e mezzo dopo una poco fortunata partecipazione ad X Factor. “L’ultima notte” è stata una delle hit di questa estate, anche grazie al fortunato traino di una pubblicità. Il singolo è stato certificato disco di platino.

Dopo la tournée estiva del 2021 in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, tra cui anche la tappa ad Assisi, Ariete torna dal vivo per presentare per il suo primo e atteso album “Specchio”, uscito lo scorso 25 febbraio che segue i due EP “Spazio” e “18 anni”. e prevendite per il concerto di Ariete sono online dal 4 marzo su ticketone e boxol (link disponibili nella home page del sito cliccando qui).