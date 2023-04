L’Umbria celebra il 25 aprile: “Oggi ancora più forte il valore della pace”

TERNI – Martedì mattina celebrata in tutta l’Umbria come nel resto del Paese la Festa della Liberazione dal Nazifascismo. A Terni presente la presidente di Regione Donatella Tesei, insieme col sindaco uscente Leonardo Latini e la vicepresidente della Provincia. Non poche polemiche per i tre discorsi ufficiali, durante i quali non sono mai state pronunciate le parole “fascismo” e “resistenza”

In occasione della Festa della Liberazione, la presidente, Donatella Tesei, che ha partecipato alle celebrazioni organizzate a Terni, ha ricordato il conflitto in Ucraina, osservando che “questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza” dei valori di libertà, democrazie e pace. Da sottolineare come a Terni il corteo sia stato guidato dal consigliere comunale Alessandro Gentiletti, che ha ricevuto in delega la fascia dal sindaco.

Le parole della Tesei

“Sono passati 78 anni dalla liberazione dell’Italia. Un lungo e complesso percorso che ha visto il sacrificio di vite umane, iniziato nell’estate del 1943 e che ha condotto alla conquista della libertà e della democrazia, valori che spesso diamo per acquisiti – è il messaggio della presidente – e che riscopriamo in tutta la loro forza quando vengono messi a repentaglio”.

“Proprio un anno fa, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile – ricorda, nella sua riflessione, pubblicata anche nella sua pagina Facebook – tutti noi ci siamo augurati che la guerra Ucraina potesse terminare quanto prima. Purtroppo, a un anno di distanza, quel conflitto ancora non si è arrestato e questo 25 aprile ci fa capire ancora di più l’importanza di quei valori e della Pace”. “Valori – conclude Donatella Tesei – che dobbiamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni affinché li possano comprendere nella loro profondità, non darli mai per scontati e difenderli sempre con convinzione”

A Perugia

“Una festa della libertà conquistata che va difesa, proclamata anche nell’attualità, se vediamo ancora ai fatti della vicina Ucraina. Democrazia e libertà sono e devono essere patrimonio di tutta la comunità nazionale e vanno preservate”, ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco in occasione della sua partecipazione a Perugia, in Borgo XX Giugno, alla commemorazione e deposizione della corona di alloro sulla lapide in ricordo dei patrioti fucilati dai nazi-fascisti. “L’Italia tutta – ha sottolineato – ha dato un segno di unità dicendo che questi valori vanno difesi tutti i giorni”. Presenti, fra gli altri, anche il prefetto Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta.

“Quello del 25 aprile – ha detto Romizi – è un prezioso lascito da non dimenticare, uno sforzo che merita di essere sempre rinnovato, con la nostra Costituzione imperniata sull’antifascismo come faro guida”.

Le parole di Mirella Alloisio

A seguire il sindaco ha dato la parola a Mirella Alloisio, partigiana combattente ultranovantenne e inserita nell’Albo d’oro della città: “Il discorso del sindaco mi ha dato la speranza che l’Italia non è quella rappresentata da questo governo, vista la perplessità che hanno avuto per celebrare il 25 aprile. Non capiscono che se ora sono lì e possono parlare lo devono alla lotta fatta allora, per il sacrificio, la Resistenza e il coraggio di tanti uomini e donne. Speranza quindi ma anche constatazione che la nostra lotta non è stata inutile perché pur avendo opinioni diverse ci ritroviamo oggi con gli stessi ideali, di antifascismo e libertà, da condividere. Ringrazio quindi il sindaco che con decisione ha dato una lezione a questo governo che non è stato capace di dire che il 25 aprile è la festa di tutti e della Liberazione