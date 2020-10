L’Umbria avanza ad X Factor: Blind ed i Melancholia ad un passo dai live

PERUGIA – Prosegue la marcia trionfale dei due rappresentanti umbri ad X Factor 14. La band urban folignate dei Melancholia ed il trapper di Ponte San Giovanni Blind hanno superato anche la fase dei bootcamp, conquistando una delle cinque sedie delle rispettive categorie che portano ai Last Call

I Melancholia, che già avevano incantato ricevendo quattro si alle audizioni, sono finiti nella categoria diretta da Manuel Agnelli, ovviamente i Gruppi ed hanno completamente confermato le impressioni della prima esibizione. L’inedito Alone, seppur meno forte di quello proposto alle audizioni, conferma le qualità vocali della frontwoman Benedetta Alessi e strappano una sedia sottraendola al gruppo che l’aveva conquistata.

Franco Rujan, in arte Blind ha proposto a sua volta l’inedito Cicatrici e come nella prima esibizione, si conquista di forza il biglietto per il prossimo turno: Emma, la coach della sua categoria (Uomini Under 24) annuisce sin dall’inizio della sua prova: “Quello è un palco pericoloso, ma tu sei più pericoloso”, gli dice consegnandogli la sedia.

Ora per loro l’appuntamento è con Last Call, che in questa edizione prendono il posto degli Home Visit saranno nella stessa sede dei bootcamp causa Covid-19: obiettivo per entrambi, restare in uno dei tre posti per la rispettiva categoria e quindi entrare ai live dello show.