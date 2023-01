L’Umbria alla sfida del Pnrr: oltre 1,3 miliardi da spendere bene: “In ballo il futuro dell’economia”

PERUGIA – Per il Pnrr ormai la fase è “quella più importante e decisiva”, che dovrà portare ad usare i fondi europei “in modo coerente, senza sprecare un centesimo, e in maniera organica e complementare”, anche in Umbria: di tutto questo si è parlato a Perugia, al Salone d’Onore di Palazzo Donini, in un convegno sugli strumenti europei di sostegno allo sviluppo locale, regionale e nazionale come Next Generation Eu, i fondi del bilancio Ue e della Banca europea per gli investimenti (Bei).

L’evento, dal titolo “Next Generation EU, Bilancio UE e BEI: opportunità europee per il rilancio dell’Umbria”, ha avuto l’obiettivo di illustrare lo scenario ma anche far discutere sugli effetti positivi e sulle potenzialità per il territorio. Presenti quattro europarlamentari: Luisa Regimenti (FI), Nicola Procaccini (FDI), Camilla Laureti (PD) e Antonio Rinaldi (Lega), oltre alla vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno (PD), al ministro Raffaele Fitto ed al sottosegretario all’interno con delega al Pnrr Emanuele Prisco. A fare gli onori di casa, oltre alla Tesei ed al Cesar, i direttori della Rappresentanza Italiana in Ue e del Parlamento Ue in Italia, Parenti e Corazza. Agricoltura ed Infrastrutture hanno avuto panel dedicati con la presenza delle associazioni di settore e degli assessori regionali.

Le risorse umbre

Per la programmazione europea 2021-2027 l’Umbria potrà contare su un miliardo 347 milioni .792.853 di euro, suddivisi tra Pr Fesr 2021-2027 (523.662.810), Fse+ 2021-2027 (289.692.900 euro), Csr 2023-2027 (534.437.143). La presidente della Regione Donatella Tesei ha parlato di risorse “tante e importanti per la regione, tra le missioni del Pnrr e la nuova programmazione europea 21-27”. “La nuova programmazione – ha detto – porta nella disponibilità della Regione, pur nella consapevolezza che sono risorse che vanno cofinanziate, la cifra straordinaria di 1 miliardo e 347 milioni di euro”.

Per la Governatrice è stata “straordinaria e molto impegnativa” anche l’immediata utilizzazione di quanto la Regione aveva a disposizione della vecchia programmazione 14-20.

“Molte risorse – ha sostenuto – sono state riprogrammate, grazie allo slittamento pur legato alla tragedia della pandemia, ed importanti per i bandi messi in campo per sostenere imprese e famiglie”.

“Siamo piccoli ma nel panorama nazionale ed europeo ci facciamo ascoltare forse perché abbiamo una grandezza che ci viene da una terra d’eccellenza in tutti i settori” ha inoltre commentato la presidente Tesei.

Le voci della politica

Il ministro per il Pnrr, gli affari europei ed il Sud Fitto ha sottolineato come l’obiettivo di “riallineare” la politica di coesione alla programmazione del Pnrr, per mettere insieme “in una visione comune l’azione dei due principali programmi di spesa a livello europeo”, è l’aspetto su cui sta lavorando il Governo. Per Fitto “possono non solamente dialogare ma integrarsi perfettamente per evitare il rischio di avere due programmazioni che si sovrappongono e che non si parlano”.

Il sottosegretario Prisco ha sottolineato come attraverso le prefetture sia stata avviata un’azione di sostegno ai piccoli comuni per la realizzazione e messa a terra dei bandi. Un tema, quello dell’unità e dell’aiuto anche alle aree interne, che ha unito gli europarlamentari. Regimenti ha anche ricordato i due sportelli di assistenza alle imprese avviati in Umbria, Rinaldi ha sottolineato l’importanza di spendere bene, visto che i soldi andranno restituiti.

“Non bisogna sprecare nulla: da come l’Italia spenderà le risorse, dipenderà il futuro dell’Europa”, hanno sottolineato i due rappresentanti delle delegazioni italiane della Ue.