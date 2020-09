L’Umbria al voto, non solo referendum: 6 comuni sceglieranno il nuovo sindaco

PERUGUA– L’Umbria torna al voto. Non solo per il referendum confermativo della legge sul taglio dei parlamentari ma anche in sei comuni. In provincia di Terni rinnovano il sindaco per scadenza del mandato Calvi dell’Umbria e Giove mentre a Ferentillo si vota dopo poco più di un anno perchè il sindaco uscente Duilio Enrico Riffelli era decaduto per dimissioni del consiglio comunale e il comune era in commissariamento. Ad Attigliano, si vota per rimpiazzare Daniele Nicchi, eletto in consiglio regionale. In provincia di Perugia, va a scadenza Valfabbrica mentre a Scheggino si vota per rimpiazzare Paola Agabiti, eletta prima consigliera regionale e nominata poi assessore nella giunta di Donatella Tesei: si sfidano il sindaco facente funzione e un consigliere, più la lista L’Altra Italia. Il Comune più grande che va alle urne è Valfabbrica coi suoi 3.286 abitanti, dove si cerca il successore del sindaco Roberta Di Simone, eletta il 31 maggio 2015 con la lista civica Uniti per Valfabbrica, dopo un decennio a guida Ottavio Anastasi. Vinse col 52,04% battendo Maurizio Paparelli ma ha avuto anni di consiliatura piuttosto tribolata e ha deciso di non ricandidarsi. A sfidarsi, in una competizione civica ma tutta orientata a centrodestra, saranno l’ex dipendente comunale Enrico Bacoccoli con la lista Insieme per crescere e l’assicuratore Marco Nazzareni con Obbiettivo comune.

Votanti.Tutti gli umbri, 703.596 gli aventi diritto delle ultime regionali, dunque, saranno chiamati ai seggi per il referendum, inizialmente programmato per il 29 marzo. Sono invece 9500 gli elettori per le amministrative: turno secco in tutti e sei i comuni, visto che nessuno supera i 15.000 abitanti.

Quando si vota. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle comunali avverrà martedì mentre si scrutinerà subito il referendum.

REFERENDUM CONFERMATIVO

il quesito. Gli elettori sono i chiamati a confermare o bocciare la riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana, modifica approvata dal Parlamento l’anno scorso che prevede il taglio dei parlamentari, riducendo l’attuale numero da 945 a 600, per un totale di 400 deputati (ad oggi sono 630) e di 200 senatori (al momento sono 315), mantenendo i senatori a vita (ma riducendone il numero, al massimo 5 in totale). Prevista anche una diminuzione dei parlamentari all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.

Se vincono i Sì il taglio dei parlamentari entrerà in vigore dopo le prossime elezioni politiche. Resteranno i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma potranno essere un massimo di 5 (finora cinque senatori erano quelli che ciascun Capo dello Stato poteva nominare, secondo l’articolo 59 della Costituzione). Se vincono i NO la riforma non entrerà in vigore.

Il quorum non serve per il referendum sul taglio del parlamentari trattandosi di un referendum costituzionale confermativo. L’esito delle urne sarà valido anche se non si raggiungerà il 50% più uno dei votanti. A differenza di quanto succede invece con i referendum abrogativi, questa volta l’astensione dal voto non “varrà” come un no.

ELEZIONI COMUNALI

Nessuno dei sei comuni dove si vota ha più di 15.000 abitanti, quindi il turno è secco, vince chi prende più voti, a prescindere dall’affluenza. Per votare bisogna tracciare una X sul nome del candidato sindaco prescelto o sul simbolo a lui collegato: inoltre è possibile esprimere la preferenza per uno dei candidati consiglieri della sua stessa lista. Se si barra solo il nome di un candidato consigliere, il voto si estende anche al sindaco collegato. Non è possibile il voto disgiunto.

Ecco di seguito le sfide elettorali

ATTIGLIANO sindaco uscente: Leonardo Fazio (facente funzione) FAZIO LEONARDO Il Polo per Attigliano (CDX) GUERRA CLAUDIO Idea Comune (CSX)

CALVI DELL’UMBRIA sindaco uscente: Guido Grillini GRILLINI GUIDO Tradizione e innovazione (CSX) NESTA ALFIO Progetto Calvi

FERENTILLO sindaco uscente: commissario prefettizio CASCELLI ELISABETTA Insieme per Ferentillo (CDX) RIFFELLI DUILIO ENRICO Armonia, solidarietà, sicurezza (CSX)

GIOVE sindaco uscente Alvaro Parca (CSX- IV) MORRESI MARCO Giove Bene Comune (CDX) CERIONI MAURIZIO Passione Giove (CSX)

SCHEGGINO sindaco uscente Fabio Dottori (facente funzione) DOTTORI FABIO Uniti per Scheggino (CDX) STEFANELLI CARLO L’altra Italia (EST.DES) BENEDETTI BONAVENTURA Collaboriamo per Scheggino (Civica)