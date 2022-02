L’umbra Stella Merano vince il talent di Isoradio ‘Sulle strade della musica’

In collegamento

A distanza erano collegati, invece, il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol e il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgognoni. “Quella di oggi – ha detto Borgonzoni – è solamente un’altra tappa a coronamento di un percorso iniziato la scorsa estate, quando con Isoradio e Siae abbiamo pensato di dare vita al progetto, immaginandolo come uno spazio nuovo in cui i talenti emergenti avrebbero potuto esprimere tutta la loro arte”. “In questi mesi – ha aggiunto – l’iniziativa è cresciuta raggiungendo risultati davvero importanti”. Mogol ha poi annunciato a sorpresa il suo personale regalo per la giovanissima autrice: una borsa di studio al Cet di Toscolano.