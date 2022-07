L’umbra Le Nora ha cantato l’inno nazionale prima dell’Italian Superbowl

BOLOGNA– L’onore più grande: intonare “Il canto degli italiani” nell’ambito dell’assegnazione di un titolo sportivo nazionale. Eleonora Vella, in arte Le Nora, è una giovane cantante emergente di Terni ed ha avuto l’opportunità di eseguire l’inno nazionale prima della finale del Superbowl italiano, ovvero la gara che lo scorso fine settimana ha assegnato lo Scudetto del Football Americano per la Italian Football League

Scenario dell’evento e del match lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna: si sfidavano Guelfi Firenze e Seamen Milano e per la cronaca lo Scudetto è andato ai toscani che si sono imposti 21-17.

Le parole dell’artista

“Sto ancora processando questa meraviglia. L’onore di cantare l’inno italiano e quello americano per la finale organizzata dall’ Italian Football League del Superbowl italiano al Dall’Ara di Bologna. Ho ancora i brividi, il cuore pieno di gioia ed una conferma: il lavoro paga”, scrive Le Nora sui social

In grande ascesa

Le Nora aveva raccontato proprio a La Notizia Quotidiana le emozioni del suo singolo d’esordio in una video intervista, ma subito dopo sono usciti altri due singoli, “Interessante” e “Pesi da dividere” che hanno fatto da preludio ad un tour che la vede in giro per l’Italia. Tornerà fra l’altro anche nella sua Terni, il 30 Luglio, al Fat Club.