L’umbra d’adozione Alice Rohrwacher dopo la nomination agli Oscar in corsa per la Palma d’oro

PERUGIA – Dopo la nomination agli Oscar con il corto Le Pupille, arriva la chiamata da Cannes per il film Le Chimere. Alice Rohrwacher, regista nata a Fiesole ma cresciuta a Castel Giorgio (Terni), è in corsa per la Palma d’oro della 76esima edizione del Festival di Cannes in programma dal 16 al 27 maggio. Nel cortometraggio Rohrwacher dirige Josh O’Connor, Isabella Rossellini, la sorella Alba Rohrwacher, Carol Duarte e Vincenzo Nemolat. L’annuncio è arrivato direttamente da Parigi dove, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione, è stata annunciata la line up dal delegato generale Thierry Fremaux e dalla nuova presidente Iris Knobloch. Nella selezione dei film in corso c’è un tris di italiani. A sventolare la bandiera tricolore, oltre Alice Rohrwacher, anche Nanni Moretti col film Il sol dell’avvenire e Marco Bellocchio con Rapito.