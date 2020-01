L’umbertidese Barbara Alberti al Grande Fratello Vip

PERUGIA – La scrittrice umbertidese Barbara Alberti ci riprova con un altro evento televisivo. E’infatti fra i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality che partirá nella sera dell’8 gennaio. Protagonista due anni fa della prima stagione di Masterchef Celebrity, dove però fu subito eliminata, stavolta entra nella versione vip della casa più spiata d’Italia, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, con opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Fra i 19 concorrenti che prendono parte al programma, la produttrice discografica Rita Rusic, i modelli Andrea Denver, Paola Di Benedetto (Madre Natura di Ciao Darwin, L’isola dei Famosi), Carlotta Maggiorana (ex Miss Italia), Clizia Incorvaia (ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, con cui prese parte a Pechino Express, Elisa De Panicis, Fernanda Lessa, gli attori Andrea Montovoli (Ballando con le stelle, L’isola dei Famosi e Pechino Express), Licia Nunez, Antonio Zequila e Fabio Testi, le conduttrici Antonella Elia ed Adriana Volpe, il papirologo Aristide Malnati (già protagonista come Zequila, Elia e Testi anche a L’Isola dei Famosi), il giornalista Michele Cucuzza, l’influencer (Ivan Gonzalez), il figlio d’arte Paolo Ciavarro e il cantante Pago (ex Music Farm).