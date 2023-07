TERNI – Giovedì mattina un settantaseienne di Lugnano in Teverina è morto in seguito a un incidente avvenuto mentre stava svolgendo dei lavori agricoli con una motozappa, sul proprio appezzamento di terreno. Nella stessa località del ternano. Lo si è appreso dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra da Amelia. Sul posto il personale del 118 ha constatato la morte dell’uomo. Intervenuti per gli accertamenti anche i carabinieri.