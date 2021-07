Love Film Festival, il fascino di Madalina Ghenea incanta Perugia

PERUGIA – Gli scatti in piazza IV Novembre che mostrano tutta la sua conturbante bellezza. Madalina Ghenea, attrice rumena, 32 anni, è la madrina del Love Film Festival in corso a Perugia, nel quale ha anche ricevuto il Grifone d’oro come Miglior Interprete per “All you ever wished for” di Barry Morrow.

La Ghenea sarà a Perugia sino a domenica. “Ho voluto Madalina – dice il direttore artistico Daniele Corvi – perché la sua è una bellezza autorevole e fresca“. Non a caso l’attrice è stata tra le protagoniste femminili di Youth- La giovinezza il film scritto e diretto da Paolo Sorrentino.

L’attrice si è detta onorata di essere presente al festival e di poter rivestire il ruolo di madrina. La Ghenea ha poi sottolineato l’emozione di poter finalmente presentare un film in presenza dopo tanti mesi di restrizioni e di isolamento.