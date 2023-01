PERUGIA – La Dea Bendata bacia la nostra regione. In Umbria sono stati venduti sei biglietti vincenti per un montepremi di 120 mila euro. Tre biglietti sono stati venduti a Fabro, lungo l’A1, due a Cascia e uno a Perugia. Complessivamente in Umbria erano stati venduti poco più di 120 mila biglietti.