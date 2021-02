Lotta al Coronavirus, il Consiglio Regionale approva risoluzione unitaria. Coletto: “Vaccinare i ragazzi”

PERUGIA – L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità una proposta di risoluzione unitaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid e quella conseguente di tipo economico e sociale. L’Aula è infatti giunta alla stesura di un atto con i contributi di tutte le forze politiche.

Nel documento – spiega Palazzo Cesaroni – sono racchiuse le istanze presentate dalle forze di opposizione in quattro distinte mozioni incentrate sia sulle misure di contenimento della pandemia sia sulle misure di sostegno economico e finanziario per le piccole e medie imprese nonché i ristori per le famiglie e per le piccole attività che si trovano in sofferenza

Coletto: vaccinare i ragazzi “Per arginare la diffusione del Covid si valuti anche da un punto di vista scientifico la possibilità di vaccinare i ragazzi in età scolare, penso alla fascia 13-20 anni”: è la proposta che avanza Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione Umbria. “Spessissimo sono loro il vettore innocente della pandemia” ha aggiunto. “Dopo avere immunizzato medici, anziani e le altre categorie previste nella fase iniziale del Piano vaccinale bisogna porsi il problema delle scuole”, ha affermato Coletto.

“I ragazzi in età scolastica – ha aggiunto l’assessore – non possono continuare a essere isolati. Loro si muovono e i più piccoli non possono restare soli. Bisogna proteggerli con un vaccino su misura ed è opportuno che Istituto superiore di sanità e Agenzia del farmaco comincino a porsi la questione da un punto di vista scientifico”.

Coletto ha sottolineato che i ragazzi infettati dal Covid “sono nella maggior parte dei casi asintomatici o pauci-sintomatici”. “Inconsapevolmente – ha aggiunto – possono quindi diventare diffusori del virus. Dei vettori innocenti”.

“E’ uno dei problemi da porsi – ha sottolineato ancora l’assessore – anche per i riflessi socio-economici che tutto questo ha. La diffusione del contagio si riflette poi inevitabilmente in maniera lineare sui ricoveri e sull’occupazione delle terapie intensive da parte di appartenenti a tutte le altre fasce della popolazione”.

“Le scuole chiuse sono uno dei problemi più grandi del Paese – ha detto ancora Coletto – e concordo con il presidente Mario Draghi sulla necessità di riaprirle. Ma bisogna trovare la soluzione per questi ragazzi”.