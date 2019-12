L’olimpionica Forciniti a Terni: “Il Judo portatore di valori importanti” (VIDEO)

TERNI – Un grande regalo di Natale, non solo per i judoka della Polisportiva Ternana, ma anche per quelli di tutta l’Umbria. Rosalba Forciniti, 33 anni, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 è stata ospite nella giornata odierna della sezione judo della Polisportiva Ternana. Al mattino ha presieduto due stages di allenamento con i judoka junior e senior giunti da tutta l’Umbria, nel pomeriggio ha presenziato al tradizionale appuntamento denominato ‘Judo Family’, nel quale gli atleti della Polisportiva coinvolgono i genitori in prove fisiche, trasformandosi anche in ‘insegnanti’ di judo. All’evento hanno preso parte padre Mauro Ronca, ex judoka oggi frate, l’assessore allo sport del Comune di Terni Elena Proietti e Benito Montesi, presidente del Panathlon Terni.

La videointervista a Rosalba Forciniti