Lo spellano Sergio Moscatelli è “Il babbo più bello d’Italia 2022”

SAN MAURO A MARE (Cesena)– Sergio Moscatelli, 35 anni è il “Babbo più bello d’Italia. Ha vinto l’edizione 2022 del concorso, tenutasi all’Arena Arcobaleno di San Mauro a Mare (Forlì-Cesena) lo scorso weekend. Ha avuto la meglio su altri diciannove papà.

Come nella liturgia dei contest di bellezza, anche in questo, riservato ai papà fra i 25 ed i 45 anni, (con fasce Gold per quelli fino ai 55 ed evergreen per gli over 56) non soltanto il lato estetico. Moscatelli, sposato, due figli si è cimentato infatti in diverse prove di abilità e si è imposto anche grazie alla rivisitazione fit del tiramisù.