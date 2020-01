Lite tra due ragazze a Terni, intervengono gli amici e finisce in rissa: due feriti

TERNI – Un banale litigio tra due ragazze che poi è sfasciato in una rissa che ha coinvolto i rispettivi amici. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 26 gennaio in pieno centro,, in via Cavour, una delle strade della movida cittadina. A quanto ricostruito, è volato qualche pugno ma il pronto intervento delle Volanti di servizio in centro ha di fatto messo fine alla scazzottata. Uno dei ragazzi è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria, lamentando di aver ricevuto un pugno, ma non ha riportato conseguenze serie. Lo stesso per una ragazza, che si è presentata autonomamente in ospedale, accusando un dolore a un braccio. Le indagini per ricostruire la dinamica del fatto sono in corso da parte della Squadra Volante della questura di Terni.