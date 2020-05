Lite in casa con un coltello: un uomo e una donna in ospedale finiscono in ospedale

TERNI – Ancora un episodio di violenza tra le mura domestiche. Un uomo e una donna sono finiti in ospedale sabato notte, intorno alle 22.30, quando i carabinieri del comando provinciale di Terni sono intervenuti in via Abruzzo, nel quartiere periferico di Borgo Bovio. Secondo quanto ricostruito tra i due sarebbe scoppiata una lite in casa nell’ambito della quale è spuntato fuori un coltello. Entrambi sono rimasti feriti ad un braccio in maniera non grave. Sono stati entrambi trasportati all’ospedale di Terni per le cure del caso.