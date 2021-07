L’Italia degli umbri Spinazzola e Nuciari è Campione d’Europa: a Perugia e Terni festa con tanti cori e niente mascherine

L’Italia è Campione d’Europa dopo 53 anni e con essa vince anche un po’ l’Umbria. Quella di Leonardo Spinazzola, esterno della Roma grande protagonista sino ai quarti di finale, due volte man of the match e poi costretto a guardare gli altri da un infortunio che lo terrà sei mesi lontano dai campi di calcio. Ma il folignate non è voluto mancare e c’era anche lui, in mezzo al campo, con le stampelle, a vivere il momento magico dei rigori e la grande festa.

E l’Umbria di Giulio Nuciari, nato nel vicentino ma residente a Terni con la famiglia, che nella Ternana ha giocato e dove poi ha allenato i portieri. Da sempre stretto collaboratore di Mancini, oggi è nello staff tecnico e quindi c’è anche un po’ di lui in questo straordinario trionfo.

A Perugia e Terni è esplosa la gioia, la seconda in poco tempo dopo la promozione in B delle due formazioni. Nel capoluogo di regione la gente si è riversata in piazza IV Novembre, dove fra cori e fumogeni, in tanti, soprattutto giovanissimi hanno celebrato il trionfo azzurro.

Stessa cosa a Terni, in piazza Dalmazia e piazza Tacito: Tricolori, inno nazionale, cori da stadio e clacson spiegati. E un altro filo rosso per entrambe: assembramento e niente mascherine. L’auspicio è che la variante Delta non ci presenti il conto fra due settimane.