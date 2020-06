‘L’Italia all’Ermitage’ rende omaggio alla cultura di Perugia con la Galleria nazionale a Palazzo Baldeschi

PERUGIA – Un omaggio che “parla” russo rivolto all’arte e alla cultura che trovano spazio all’interno della Galleria nazionale dell’Umbria e di Palazzo Baldeschi a Perugia. Grazie al progetto ‘L’Italia all’Ermitage’ è stato infatti trasmesso per la prima volta, sui canali YouTube e Facebook delle due istituzioni perugine, il cortometraggio in lingua russa che promuove, attraverso una selezione dei loro più importanti capolavori, i patrimoni artistici della Galleria e del Palazzo gestito dalla Fondazione CariPerugia Arte. L’iniziativa è parte del progetto, con una sorta di ponte culturale tra la Russia e l’Italia, iniziato lo scorso 3 giugno con una visita al Museo archeologico nazionale di Napoli-Mann e fa seguito alle visite web ‘L’Ermitage all’Italia’, attraverso le quali il prestigioso istituto russo ha omaggiato la nostra nazione durante l’emergenza coronavirus.

Il racconto dei percorsi perugini prende avvio con il saluto dei direttori, Marco Pierini per la Galleria nazionale e Cristina Colaiacovo per la Fondazione CariPerugia Arte.