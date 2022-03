L’iniziativa della Ternana: disoccupati allo stadio con 2 euro

TERNI – I biglietti per lo stadio a due euro per chi non ha un lavoro: è l’iniziativa ideata dalla Ternana (serie B) in occasione dell’incontro di sabato, alle 14 al Liberati, contro l’Alessandria.

I disoccupati ed i loro figli potranno infatti acquistare il biglietto di ingresso al costo agevolato per tutti i settori riservati ai tifosi locali (ad esclusione della tribuna B centrale)

Per poter usufruire dell’agevolazione si dovrà essere in possesso del documento “C2 storico”, rilasciato dal Centro per l’impiego, che dovrà essere esibito al momento dell’acquisto in una delle rivendite ufficiali (non online).

“Coloro che fino ad oggi non sono potuti andare allo stadio per mancanza oggettiva di denaro potranno godersi due ore di calcio e sport” ha spiegato in un video il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi. “Due euro – ha aggiunto – è la cifra più bassa che abbiamo potuto fare. Spero che questa iniziativa piaccia”