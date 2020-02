L’influencer Taylor Mega in Umbria: “Come è bella Perugia” (VIDEO)

PERUGIA – Un profilo Instagram da 2,4 milioni di followers ed un fisico che non passa inosservato. Taylor Mega, al secolo Elisa Todesco, la bella influencer friulana, è in Umbria dove nella sera di San Valentino prenderà parte ad un evento a Gubbio ma prima si è fermata a Perugia e ne ha approfittato per pubblicare nelle storie di Instagram un video in cui esalta la bellezza di Piazza IV Novembre e della Fontana Maggiore. Ecco le immagini