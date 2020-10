Gubbio, l’imprenditrice Carmela Colaiacovo nominata nel Cnel

GUBBIO – L’imprenditrice eugubina, appartenente alla dinastia del cemento, Maria Carmela Colaiacovo entra nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. La nomina è arrivata nel Consiglio dei ministri di lunedì sera, su proposta del presidente Giuseppe Conte. L’ingresso nel Cnel, avviene dopo la designazione di Confindustria, insieme a Pierangelo Albini e Maurizio De Pascale, in rappresentanza della categoria “imprese”, in sostituzione, rispettivamente, di Marco Gay, Elio Catania e di Marcella Panici. Maria Carmela Colaiacovo è amministratore delegato del Park Hotel Ai Cappuccini, è presidente della Sezione Turismo di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022, è anche Vicepresidente di Confindustria Alberghi e di Federturismo Confindustria.