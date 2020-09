L’IMPEGNO DI COOP CENTRO ITALIA PER LE SCUOLE E PER LE FAMIGLIE PIU’ BISOGNOSE DEL TERRITORIO

REDAZIONALE

Dal 12 settembre in tutti i punti vendita Coop Centro Italia partirà una raccolta di cancelleria per le famiglie in difficoltà: una colletta solidale che si aggiunge all’ormai “consueto” sostegno alle scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici

L’emergenza sia sanitaria che economica causata dal Coronavirus ha colpito le nostre comunità. Per sostenere ed aiutare le famiglie più bisognose, che avranno difficoltà ad acquistare i materiali scolastici di base per i propri figli, Coop Centro Italia lancerà nei prossimi giorni la campagna “Dona la Spesa”.

Da sabato 12 settembre a sabato 19 settembre, nei 72 negozi Ipercoop, Coop e Incoop di Coop Centro Italia, cooperativa presente nelle province di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila, prenderà il via una raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria, realizzata in collaborazione con le associazioni del territorio, per sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico.

I Soci Coop e i clienti potranno acquistare e donare prodotti come penne, pennarelli, risme di carta, colla, forbici, evidenziatori, gomme, matite, portapenne, astucci, temperamatite, ecc. Tutti i prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni di solidarietà e alle realtà locali del terzo settore, con cui Coop Centro Italia collabora, che provvederanno a distribuirle alle famiglie in difficoltà.

Le Sezioni Soci Coop inoltre, si impegneranno con diverse modalità nei vari territori a sostenere direttamente l’iniziativa e faranno presidi di sensibilizzazione in tutti i punti vendita.

La campagna “Dona la spesa” si aggiunge a “Coop per la Scuola” l’iniziativa portata avanti nei punti vendita Coop (e quest’anno anche in quelli Superconti) che sostiene le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli: un’iniziativa oramai “consueta” grazie alla quale dal 2016 sono stati distribuiti circa 18.000 premi a oltre 4.500 tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private paritarie, delle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila.

Sul sito cooperlascuola.it è attiva inoltre la sezione “Didattica digitale” che propone percorsi di formazione gratuiti tenuti da professionisti aperti ad insegnanti e famiglie. Nei mesi di giugno e luglio si sono svolti i primi 14 seminar, con quasi 3.000 iscrizioni nei soli nostri territori.

Un impegno che Coop porterà avanti anche nei prossimi mesi.