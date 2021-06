Liguori: “Contro la droga azioni, non solo parole. Terni? Non vorremmo sia sede di stoccaggio”

“La nostra è una società distratta, impegnata negli affari quotidiani, che non ha tempo di ascoltare i giovani. Quante volte quando i nostri figli ci chiedono aiuto per un disagio, la nostra risposta è “Non ho tempo, ne riparliamo?”. Manca una cellula suppletiva, che si sostituisca alla famiglia e questo mi sembra il segno evidente di un disinteresse verso questi temi. Servirebbe un monitoraggio continuo, mentre invece se ne parla solo dopo le tragedie”.

Così il procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori in una intervista pubblicata sul quotidiano Avvenire questa mattina sui temi della droga, ad un anno dalle tragiche morti di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi Peralta (7 Luglio) e Maria Chiara Previtali (10 ottobre).

Azioni, non parole. Liguori invita in particolare ad agire in maniera concreta, andando oltre le manifestazioni emozionali ed anche le iniziative convegnistiche: “Non basta dire che la droga fa male, quello lo sappiamo tutti. Quali sono le iniziative concrete? Le risposte non stanno certo nei convegni perché mancano i destinatari veri, che sono i giovani. Per esempio, si potrebbe chiedere ai giovani come vorrebbero fosse disegnato il loro futuro. Dopo la scuola, dopo i compiti, cosa c’è per i giovani? A Terni c’è sicuramente l’offerta di sballo, che evidentemente risponde ad una domanda. (…) Fra poco sarà un anno dalla morte di Flavio e Gianluca: ci saranno sicuramente fiaccolate, eventi e celebrazioni ed è giusto. Ma l’importante è quello che succederà il giorno dopo, una volta spente le luci. In questo anno non c’è stato un disegno di legge, una proposta di legge, una direttiva regionale o nazionale, una modifica dei protocolli terapeutici, una iniziativa che inviti ad una rigorosa osservanza degli stessi. So che la commissione antimafia regionale sta lavorando su questi temi e sono fiducioso perché poi sono i territori che fanno muovere la giurisprudenza nazionale”.

Il ruolo del Serd. Liguori ha parole forti anche per il ruolo dei Serd, di cui aveva parlato di recente nelle due audizioni in commissione infanzia al Senato ed alla commissione antimafia regionale: “Non voglio criminalizzare questo segmento della medicina territoriale, ma anche qui vedo un disinteresse generale, di tutto l’apparato statale. Confesso di non aver visto, dopo i fatti di Terni, le modifiche al protocollo sanitario, che risale al 2020. A una domanda di sballo che aumenta, non corrisponde una programmazione terapeutica individualizzata, si va avanti con solo la routine. Leggo i dati che parlano di una forte opzione verso le terapie farmacologiche, segue molto distanziata quella colloquiale e sociale mentre le comunità, dove c’è una offerta plurispecialistica che di solito su chi delinque dà buone risposte, sono all’ultimo posto. Penso ci sia la necessità di capire le modalità con cui questi servizi forniscono la terapia ai tossicodipendenti e verificare quale uso venga fatto delle sostanze che vengono a loro date”.

Terni crocevia. Infine, si parla dell’incredibile flusso di droga registrato in città: “La situazione logistica fa di Terni una location privilegiata, visto che si trova sulla direttrice per Roma. Non vorremmo che Terni fosse diventata nel frattempo una centrale di stoccaggio, l’antimafia se ne sta interessando. Certamente, la frequenza delle operazioni che comportano misure cautelari per droga è molto alta, ne abbiamo registrate altre due solo la scorsa settimana: è il segnale che c’è una offerta permanente di stupefacente in città, destinato in particolare ai giovani”.