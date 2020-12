Lieve scossa di terremoto a Terni Est: apprensione ma nessun danno

TERNI – Una scossa di terremoto è stata avvertita a Terni sabato sera poco dopo le 22. L’Ingv ha rilevato le scosse con magnitudo 2,4 e 8 chilometri di profondità. . L’epicentro è stato localizzato nella zona Est della città, precisamente tra San Carlo e via delle Tre Venezie, comprendendo Borgo Bovio, Rocca San Zenone, San Carlo, Valserra ed anche Papigno Non risultano danni a cose o persone, ma c’è stata una certa apprensione, anche viste le attuali disposizioni. Verifiche, anche da parte delle forze dell’ordine, sono in ogni caso scattate per accertare eventuali problematiche.