Un lieve malore in vacanza per il procuratore Raffaele Cantone

PERUGIA – Un lieve malore per procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone. Secondo i siti di alcuni giornali nazionali Il magistrato ora è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti ma sarebbero esclusi problemi ischemici. Secondo quanto emerge l’ex presidente dell’Anac era in vacanza al Circeo quando si è sentito poco bene. Era la serata di martedì ed è stato inizialmente preso in cura all’ospedale di Fondi e poi trasferito al Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni, secondo quanto emerge, sono buone e dovrebbe essere dimesso nella giornata di giovedì.