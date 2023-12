L’ex M5S Filippo Gallinella ha aderito ad Alternativa popolare

PERUGIA – Filippo Gallinella, già presidente della Commissione parlamentare Agricoltura della Camera, ha aderito ad Alternativa popolare. Lo annuncia il coordinatore regionale Umbria del partito, Riccardo Corridore, spiegando di avergli affidato il ruolo di coordinatore regionale per le Politiche agricole e alimentari. “Sono certo che il suo contributo sarà essenziale anche per quanto attiene un’elaborazione del programma di Alternativa popolare per le regionali in questo primario settore”, osserva Corridore. Gallinella è stato deputato dal 2013 al 2022. Eletto nelle liste del M5s nella circoscrizione Umbria, era passato nel giugno 2022 al gruppo parlamentare “Insieme per il futuro” di Luigi Di Maio.