L’ex Grosso condanna ancora il Grifo: a Frosinone decide Rohden

FROSINONE – Altro ko per il Grifo che esce sconfitto anche dal confronto con il Frosinone di mister Fabio Grosso. Decide tutto la rete di Rohden al primo tentativo della formazione gialloblù verso la porta del Perugia. All’inizio i biancorossi combattono ma non trovano la via del gol. Dopo la rete dei padroni di casa l’undici di Castori prova a cercare una reazione che tarda ad arrivare: unico squillo il colpo di testa a fil di palo di Dell’Orco all’87’. Il risultato odierno lascia immutato il destino del Perugia, inchiodato all’ultimo posto della graduatoria.

Primo tempo

Al 2′ Bartolomei va al tiro e trova Turati pronto a non far entrare nella propria porta il pallone. Al 10′ Di Serio serve Strizzolo che fa partire un fendente che viene parato a terra dall’estremo dei ciociari. Al 22′ altra occasione per il Grifo, questa volta con Di Serio, che viene fermato dal portiere della formazione casalinga. Al 39′ il tentativo di Boloca scivola lentamente a lato della porta difesa da Gori. Al 41′ i padroni di casa vanno in vantaggio: Rohden sfrutta un suggerimento di Moro; prima colpisce in pieno il palo e sulla ribattuta non ha problemi ha mettere a segno il gol dell’1-0. Al 43′ Garritano prova a fare il bis ma vede uscire la sua conclusione. Al 47′ le due formazioni vanno mandate negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

All’inizio della ripresa i tecnici non compiono sostituizioni e i 22 protagonisti sono gli stessi del primo tempo. Al 54′ reazione di Moro va out. Al 57′ ci prova Di Serio ma il suo tiro si conclude con un nulla di fatto. Al 63′ è ancora il numero 24 del Frosinone a farsi avanti non centrando però la porta. Al 68′ Luperini incorna vedendo la sfera sfilare sopra la traversa della porta laziale. Al 71′ altro colpo di testa, questa volta a opera di Kouan, con il risultato che non muta. Al 77′ Gori cattura un tiro di Mulattieri. All’81’ Boloca calcia e la palla va fuori. All’82’ ancora il portiere del Perugia deve fare i conti con un pallone calciato da Mulattieri. All’83’ è Casasola a tentare il blitz verso la porta frusinate ma tutto resta vano. All’87’ il Grifo può acciuffare il pareggio ma l’incornata di Dell’Orco riesce solo a fare la barba al palo. Passano 5′ di recupero e arriva il triplice fischio che sancisce la fine della gara.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (21’ st Frabotta); Boloca, Mazzitelli, Rohden (33’ st Lulic); Garritano (33’ st Borrelli), Moro (21’ st Ciervo), Caso (10’ st Mulattieri). A disp: Loria, Bocic, Kalaj, Szyminski, Monterisi, Oliveri, Insigne. All: Grosso.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei (39’ st Vulic), Santoro (13’ st Kouan), Beghetto (39’ st Lisi); Strizzolo (21’ st Olivieri), Di Serio (13’ st Melchiorri) A disp: Moro, Abibi, Righetti, Paz, Di Carmine, Struna. All: Castori.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi (Sergio Ranghetti di Chiari e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore) IV ufficiale: Luigi Catanoso di Reggio Calabria VAR: Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR: Claudio Gualtieri di Asti

RETI: 41′ pt Rohden

NOTE: giornata a tratti piovosa. Presenti 9330 spettatori di cui 2929 abbonati e 237 ospiti. Ammoniti Sgarbi, Curado, Melchiorri, Dell’Orco