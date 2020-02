L’ex Fere e Grifo Liverani insignito della Panchina d’argento

Prosegue la grande ascesa di Fabio Liverani, protagonista nel Perugia di Cosmi in serie A e poi con la Lazio e sulla panchina della Ternana in B, quando in soli sei mesi, nella stagione 2016-17 centrò una miracolosa salvezza. L’attuale tecnico del Lecce è stato premiato a Coverciano, sede del centro tecnico federale, con la Panchina d’Argento, come miglior allenatore cadetto. Liverani ha il merito di aver ottenuto la doppia promozione di fila dalla C alla A ma questo riconoscimento è per la serie A conquistato a maggio scorso.

Fabio Liverani ha trionfato: su 49 votanti ha preso 22 voti, al secondo posto Corini del Brescia con 11 e al terzo Venturato del Cittadella con 8.

A caldo Liverani ha dichiarato che “è un onore vincere questo premio, ho iniziato da poco e tantissimo da imparare. Ricevere un premio dai miei colleghi è ancora più importante. È un punto di partenza per migliorare e crescere. Divido il premio con il mio staff e con la mia squadra“.

Panchina d’oro. La Panchina d’oro, al miglior tecnico della serie A è andato a Giampiero Gasperini dell’Atalanta, quella della serie C a Fabio Caserta, attuale allenatore della Juve. Stabia. Premio speciale del settore tecnico a Sinisa Mihajlovic