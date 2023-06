“Lei è un ignorante, quindi non faccia domande”: Bandecchi insulta un giornalista. Odg insorge

Comincia malissimo il rapporto coi giornalisti del neo sindaco di Terni Bandecchi. Il quale, evidentemente spazientito da chi gli fa domande che possono metterlo in difficoltà nelle risposte, soprattutto su una questione spinosa non ancora chiarita – ha violentemente attaccato un collega di Umbria TV “Lei è un ignorante, non spari cazzate, se è competente parliamo ancora, altrimenti me ne vado”, è l’attacco durissimo a cui segue l’uscita di scena del sindaco.

Il quale evidentemente non gradisce che gli si facciano ancora domande sull’incompatibilità, preferendo evidentemente “yesmen” anche fra i giornalisti. Nè può essere considerato motivo per non rispondere alle domande il “non essere competenti”, visto che si può fare una domanda anche – eventualmente – per avere chiarimenti su una cosa che si potrebbe non conoscere. Ma del resto Bandecchi è così, anche con la Ternana ha mostrato spesso di non gradire le domande scomode.

Odg attacca, Corridore risponde

L’Ordine dei giornalisti dell’Umbria in una nota sottolinea “la reazione verbale del sindaco di Terni a un giornalista che lo intervistava, ribadisce l’insofferenza di Stefano Bandecchi nei confronti degli operatori dell’informazione. Dobbiamo purtroppo ricordare che il linguaggio adottato da un esponente delle istituzioni – sebbene nella piena e garantita libertà individuale di voler esprimere il proprio pensiero con i termini che più lo rappresentano – dovrebbe essere conforme al ruolo svolto.

In più, sottolineiamo che lo stesso ruolo dovrebbe renderlo garante della tutela dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.

Nell’esprimere solidarietà al collega vittima delle intemperanze del primo cittadino di Terni, assicuriamo che vigileremo con ancora maggior forza affinché sia tutelata la dignità professionale dei giornalisti, sempre e in ogni contesto e, soprattutto, in quello in cui si esplica il potere politico-istituzionale”.

Singolare la replica del vicesindaco Riccardo Corridore, che ha la delega all’informazione: ““La verità – dice il vicesindaco Riccardo Corridore – è che andrebbe evitato che i giornalisti invadano gli spazi istituzionali senza alcuna autorizzazione. Circostanza questa che non si verificherà più in futuro. L’educazione è posta alla base del vivere civile e pertanto andrebbe accertato il come e il perché questi operatori dell’informazione si siano intrufolati in spazi che a loro non dovrebbero essere accessibili”.

Evidentemente a Corridore sfugge che gli spazi comunali sono pubblici e quindi è possibile fare interviste dovunque. Non ci sono spazi non accessibili ai giornalisti e quella sala dove sono state svolte le interviste, è da sempre utilizzata a quello scopo.