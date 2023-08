Lega Pro: ufficiali gironi e calendario. Sarà derby fra Perugia e Gubbio, c’è la Juve Next Gen

Ufficializzati stamattina a Firenze nella sede di Lega Pro i gironi ed il calendario di serie C Perugia e Gubbio sono inseriti nel girone B.

Il girone in dettaglio: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus NextGen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro. Ci sono dunque anche le squadre liguri e sarde. La Juventus è in questo girone perchè per regolamento non può sfidare la seconda squadra dell’Atalanta, inserita nel girone A.

Partenza il 3 settembre, la conclusione del campionato è prevista per il 28 aprile 2024, mentre i playoff avranno inizio il 5 maggio.

Derby il 12 novembre al Curi ed il 17 Marzo al Barbetti. Turni infrasettimanali il 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 Marzo, si gioca anche il 6 gennaio.

Calendario scaricabile a questo link