Lega Pro, rinviata la prima giornata del 2022. Il Gubbio torna in campo il 15 Gennaio

GUBBIO – Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, “sentiti i membri del consiglio direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha disposto il posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C che si disputerà il 2 febbraio 2022 anziché nel turno previsto per la ripresa l’8 e il 9 gennaio.

Dunque Fermana-Gubbio, che avrebbe riaperto il campionato del Gubbio, non andrà in scena. La formazione di Torrente tornerà in campo sabato 15 gennaio, alle ore 14.30, al “Barbetti contro la Reggiana che l’8 gennaio aveva in calendario il derby casalingo con il Modena con cui divide il primato nel girone B.

Le parole di Ghirelli

“Ho riflettuto a lungo – ha spiegato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio. Guardiamo, con estrema attenzione, alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l’impostazione. Preoccupa l’aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. Rinviare una giornata di campionato determina certamente disagi e crea problemi sul come e quando recuperare – continua Ghirelli -, ma, usando intelligenza ed esperienza, saremo in grado di trovare la soluzione. Entro il 10 di gennaio il Governo emanerà nuove disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e ciò renderà le norme da applicare ancora più chiare. Intanto, con dispiacere, ma con determinazione, mi assumo la responsabilità di rinviare la prossima giornata del campionato. La situazione va monitorata giorno per giorno, con la speranza che il rinvio possa essere limitato alla prima giornata del mese di gennaio 2022”.