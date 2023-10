Lega, Marchetti presenta la nuova squadra: Alessandrini è il nuovo vice segretario

Le novità

Marchetti ha annunciato, tramite una nota, che l’ex senatrice Valeria Alessandrini è il vice segretario vicario e Luciano Capoccia (segretario della Lega Deruta, Torgiano, Collazzone e Collepepe) è il nuovo responsabile organizzativo regionale. Per il segretario “gestire al meglio l’organizzazione del movimento è fondamentale soprattutto in vista dei tanti appuntamenti elettorali che ci attendono”. “Per questo – ha aggiunto – ho deciso di far entrare nel direttivo regionale i soci ordinari militanti Marco Grosso e Marco Santantonio con il compito di coadiuvare il lavoro dell’organizzativo. A gestire gli enti locali è invece il nostro assessore al Comune di Torgiano, Francesco Spaccini. Alcuni di loro li conosco da anni, altri li ho incontrati in queste settimane e ho apprezzato da subito il loro valore. Sono certo che dimostreranno di essere all’altezza del ruolo che ho affidato loro”.