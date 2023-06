Lecco e Reggina in bilico, il Perugia chiede l’iscrizione in serie B

Nel giorno in cui la Lega B ha respinto la richiesta di iscrizione del retrocesso Brescia, che aveva deciso di attaccare la Reggina, ammessa nonostante i grandi problemi sul fronte di stipendi e tassazioni, anche il Perugia ha presentato la richiesta di iscrizione in B. Si legge nel comunicato di Pian di Massiano:

“AC Perugia Calcio comunica che, in data odierna, ha presentato a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24”.

Oltre alla Reggina, in bilico c’è il Lecco, neopromosso ma attualmente senza uno stadio dove giocare, visto che il Rigamonti-Ceppi non è a norma e Padova non ha concesso l’utilizzo dell’Euganeo. Da Foggia già protestano, ma in caso di non iscrizione dei blucelesti prima del ripescaggio della finalista sconfitta ai play off di C ci sarebbe la riammissione delle retrocesse dalle B.