Le imprese umbre reggono, saldo positivo nonostante il lockdown: artigiani in difficoltà

Profilo Per quanto riguarda le forme giuridiche, l’identikit delle imprese non subisce modifiche sostanziali: quasi la metà del totale ha la forma della ditta individuale (11.684) , 5.734 sono le società di capitali che anche durante il periodo di chiusura a causa della pandemia hanno mantenuto un trend piuttosto dinamico con ben 51 iscrizioni di nuove aziende, 3.706 sono le società di persone. A livello settoriale, si registrano saldi attivi per il macro comparto dell’agricoltura (+27) seguito dalle costruzioni (+5). Segno negativo invece per il commercio che a fronte di 31 nuove imprese ha chiuso il II trimestre con 62 cancellazioni di cui 29 solo nel commercio al dettaglio.

Terni “Il nostro territorio è attraversato da una crisi profonda, siamo area di crisi complessa e il reddito pro-capite delle nostre famiglie continua a contrarsi, la pandemia e l’emergenza conseguente hanno fatto il resto – spiega il presidente della Camera di Commercio di Terni Giuseppe Flamini – il nostro Ente camerale continua per questo, soprattutto nella fase attuale, ad investire sul territorio e per la crescita delle imprese con risorse ingenti per i nostri bilanci. Nel 2020 in appena sei mesi abbiamo già riversato sul territorio oltre 2 milioni di euro con attività bandi e progetti a favore della liquidità delle imprese, per sostenere la digitalizzazione in azienda, il turismo e ora l’internazionalizzazione. Da settembre ci sarà infatti a disposizione anche un bando per cui abbiamo stanziato 70mila euro a sostegno delle imprese che vogliono internazionalizzarsi”.

Perugia “L’emergenza Covid ha prodotto un blocco nella capacità e nella voglia di fare impresa – ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia – da gennaio a marzo 2020, avevamo registrato 1.036 nuove aperture, nel secondo trimestre, da aprile a giugno 2020 soltanto 660. La flessione è secca: tra il primo il secondo trimestre 2020, 376 imprese in meno, – 36,2%. Nonostante questo il secondo trimestre ’20 chiude con un tasso di crescita in territorio positivo: +0,31% e ciò grazie al dato delle cessazioni registra un fortissimo contenimento, uno dei migliori mai toccati. Nei due primi trimestri dell’anno, in piena pandemia, le chiusure di impresa in tutti i settori produttivi, sono scese da 1.447 di gennaio-marzo 2020 a 438 aprile-giugno 2020. Un arretramento nettissimo: – meno 69,7%, che corrisponde a 1.009 imprese che hanno deciso di resistere, di non cedere all’emergenza”.