Le Iene dal rapper perugino Blind: doppio scherzo e proposta di matrimonio a Greta

PERUGIA – Le Iene, il popolare programma di Italia 1, fanno visita a Perugia a Franco Rujan, in arte Blind, il rapper di Ponte San Giovanni terzo classificato lo scorso anno ad X Factor, disco di platino col singolo “Cuore nero”. E’lo stesso artista a chiamare Le Iene, perchè vuole organizzare un proposta di matrimonio originale, facendola precedere da uno scherzo.

Le Iene accettano ed organizzano un finto tradimento del rapper alla fidanzata – che conosce sin dalle elementari – con una supermodella. Ne esce una scenata con un forte accento perugino e molto sopra le righe. Ma al momento di svelare a Greta lo scherzo, Le Iene organizzano un controscherzo a Blind, facendogli credere che le due donne si sono picchiate e Greta abbia spaccato la testa alla rivale.

Blind scoppia in un pianto a dirotto, anche davanti ai finti Carabinieri, che gli enunciano il rischio di 20 anni di prigione per la donna ed anche la metà per lui. Poi, ecco di nuovo Le Iene, lo svelamento e la proposta di matrimonio con tanto di anello, al quale la ragazza risponde positivamente.

