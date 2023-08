Le Frecce tricolori volano su Perugia: ad assistere cittadini e istituzioni

Istituzioni e cittadini

Insieme a loro anche l’assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. Un ritorno in Umbria delle Frecce (dove rimarranno fino al 6 agosto) dopo quello del 2020 e proprio nell’anno in cui si celebra il centenario dell’aeronautica militare, come ha ricordato Tesei. “Dobbiamo festeggiare questo anniversario – ha detto – come merita e siamo felici di ospitarvi anche in un aeroporto in crescita con numeri raggiunti davvero importanti ma ancora con grandi potenzialità”. “Davvero un bel aeroporto e in una posizione centrale e molto strategica” ha quindi sottolineato il generale Vestito.