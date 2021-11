Le dolci ossessioni della ternana Le Nora nel singolo d’esordio “Uno, due, tre e 4” (VIDEO)

TERNI – Eleonora Vella è uno dei nomi nuovi del panorama musicale italiano. Ternana, oggi vive a Milano dopo aver trascorso una parte della sua carriera a Londra, dove si è formata musicalmente e dove ha lavorato anche come autrice e dopo un viaggio spirituale in Thailandia. Dal progetto Norell & The Dub Factory, che le aveva portato un EP e diverse serate live, ad una carriera di autrice anche per altri, ora ecco il progetto in italiano, con il nome artistico Le Nora. “Uno, due, tre e 4” è il singolo d’esordio, scritto da lei e da Andrea Gentile, che ha presentato venerdì scorso nel corso di “Afterworking”, l’iniziativa organizzata all’interno del coworking Bloom a Terni.

“Non c’era posto migliore per presentarlo che casa mia”, racconta Le Nora, che in questo pezzo ha messo in musica le sue ossessioni.

La incontriamo in questa videointervista realizzata in piazza della Repubblica a Terni. Il brano – che anticipa un altro singolo e l’EP – invece lo trovate a questo link.

E.Lom.