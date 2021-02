Lavoro, la Regione rivoluziona Arpal: governance autonoma e alleanza con i privati

Privati Se la riforma passerà, Arpal Umbria potrà stipulare convenzioni con gli organismi privati accreditati, al fine di affiancare i centri per l’impiego in un’ottica di sussidiarietà. Rimessa alla Giunta, poi, per esigenze particolari, la possibilità di autorizzare i centri per l’impiego ad avvalersi in via transitoria dei privati per stipulare anche il ‘Patto di servizio’. È stato inoltre introdotto il “Buono Umbro per il Lavoro”, istituzionalizzando il modello di erogazione dei servizi per il lavoro che coinvolge centri per l’impiego e soggetti accreditati.

Efficientemente “La riforma della legge n. 1 del 2018 che abbiamo proposto e promosso – commenta l’assessore Fioroni – è essenziale strumento di efficientamento del sistema regionale di supporto al lavoro. Abbiamo infatti rafforzato l’alleanza tra pubblico e privato, consentendo in un’ottica di sussidiarietà, una gestione del mercato del lavoro maggiormente partecipata e condivisa e, di conseguenza, con più opportunità di lavoro per i cittadini in cerca di occupazione. L’istituzione dell’Osservatorio regionale per le competenze del lavoro è tassello essenziale verso la definizione di politiche formative mirate e rispondenti alle necessità del territorio tenuto conto che all’Osservatorio partecipano quali stakeholders le associazioni datoriali e sindacali. Il lavoro – conclude – deve tornare ad essere centrale nelle politiche economiche regionali, a ottobre 2019 avevamo promesso che avremmo riformato le infrastrutture regionali del settore, così da realizzare un sistema di collocamento multicanale, e così oggi abbiamo fatto”.