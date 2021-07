Lavoro, in Umbria continuano a crescere le imprese a conduzione straniera

PERUGIA – Non si ferma la marcia delle imprese straniere in Umbria. Al primo trimestre 2021 risulta che il 9,7% è con questo tipo di conduzione straniera, (cioè individuali con titolare nato all’estero o società di capitale con almeno il 50% di cariche e quote in mano a stranieri o società di persone o cooperative con almeno il 50% dei soci o degli amministratori stranieri), al 31 dicembre 2020, l’anno della pandemia, incidevano per il 9,4% sul totale delle aziende operanti in Umbria. Lo rileva la Camera di commercio dell’Umbria.

Effetto Nessun “effetto frenata” dunque a causa della crisi innescata dal virus, piuttosto prosegue la “marcia costante” (nel 2019 erano 8.785, nel 2020 sono 9.059, al primo trimestre dell’anno raggiungono quota 9.161). Ad una analisi tendenziale si evidenzia una forbice in positivo di oltre 300 imprese. L’impresa straniera offre lavoro a 15.302 addetti, di cui 3.678 nel commercio, 3.285 nelle costruzioni, 2.134 nell’industria, 2.053 nei servizi di alloggio e ristorazione, 1.114 nell’agricoltura.

Il trend “Malgrado la crisi causata dal Covid-19 gli imprenditori immigrati continuano a crescere e sembrano resistere – sottolinea il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – questo si potrebbe spiegare con il fatto che chi è nato all’estero può essere stato costretto a cercare un’alternativa al mercato del lavoro dipendente a causa della crisi, certo è che l’impresa a conduzione straniera è un trend in crescita costante negli ultimi anni”. La comunità più numerosa è quella romena con 1.706 imprenditori, seguono gli albanesi con 1.384 imprese individuali registrate e la comunità marocchina operante con 1.260 aziende individuali. Il quarto Paese di provenienza per numero di imprenditori è la Svizzera con 865 aziende e la Cina con 703 aziende.