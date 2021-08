Lavoro in nero a Terni, i carabinieri chiudono una macelleria del centro

TERNI – Continua la lotta delle forze dell’ordine al lavoro nero e per questo è stata denunciata per diverse violazioni del Testo unico su salute e sicurezza sul lavoro una 30enne titolare di una macelleria del centro. Secondo quanto appurato dai carabinieri la donna, di origini marocchine, impiegava un lavoratore in nero sui due totali dell’attività. In più secondo i militari non ha informato il personale sui rischi aziendali, non consentendone inoltre la formazione professionale. La macelleria è stata chiusa e potrà riaprire solo dopo che la 30enne avrà pagato multe per 10 mila euro e dopo aver regolarizzato la posizione del lavoratore in nero.