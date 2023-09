Lavoro, controlli nei locali del Perugino: sospese ventuno attività

PERUGIA – Nel corso di un’articolata attività di controllo nel periodo estivo, conclusa nei giorni scorsi, gli ispettori del lavoro di Perugia hanno controllato 28 attività del settore ristoranti e pubblici esercizi, riscontrando ben 19 lavoratori sprovvisti di tutele e sospendendo 21 attività imprenditoriali (il 75%) di cui 11 per il tasso di lavoro nero superiore al 10%, e le restanti 10 per gravi violazioni in materia di sicurezza. Gli accertamenti ispettivi, svolti in varie zone della provincia di Perugia e finalizzati al contrasto del lavoro nero e alla verifica della corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si sono svolti in bar, pub e ristoranti anche in orari serali e notturni e, in alcuni casi, con il supporto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro.