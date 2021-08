Lavoro, Ad agosto previste in Umbria 3.200 assunzioni: bene il turismo

PERUGIA – Previsioni molto positive. Nel mese di agosto le imprese umbre stanno cercando 3.230 lavoratori, ossia mille in più rispetto allo stesso mese del 2020. I dati arrivano dal Bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal su un campione di 5.425 imprese dei settori industria e servizi. Secondo la Camera di commercio dell’Umbria a trainare le ricerche di personale è il comparto legato al turismo che, ad agosto, prevede di assumere 840 figure, mentre il commercio 380 e 350 quello dei servizi alla persona. Sembra dunque «tornare al lavoro» il settore alloggio e ristorazione e servizi turistici che a distanza di dodici mesi, ossia dal mese di agosto 2020 a oggi, stima di assumere il doppio del personale. Ad agosto 2020 infatti, nell’anno della pandemia, il settore prevedeva appena 430 entrate al lavoro in quello che rappresenta il mese di punta per le vacanze. Stabile invece il commercio, che un anno fa si fermava a 320 assunzioni.

Segnali “I segnali che arrivano nel mese di agosto dal mondo del lavoro sono di fiducia e i dati del trimestre danno un segnale ancora più chiaro – osserva il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – da qui all’autunno, le assunzioni previste saranno infatti oltre quattordicimila. In questa fase di ripartenza le nostre imprese stanno investendo in tecnologie digitali, tuttavia il gap tra domanda e offerta continua a caratterizzare in maniera consistente il nostro mercato del lavoro”. Non accenna infatti ad attenuarsi la difficoltà nel reperire quelle figure ricercate dalle imprese, che riguarda ben 42 casi su 100. Le aziende in Umbria continuano dunque ad avere difficoltà nel trovare i profili giusti.