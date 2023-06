L’attrice Gwyneth Paltrow a spasso tra le bancarelle di Città di Castello

CITTA DI CASTELLO – Gwyneth Paltrow ha fatto tappa nel centro storico di Città di Castello. E’ stata infatti vista lunedì girare fra le bancarelle del mercato in piazza Gabriotti e Matteotti ed in alcuni luoghi simbolo delle eccellenze gastronomiche e della tradizione agro-alimentare. A riferirlo è il Comune in una nota. Il sindaco tifernate, Luca Secondi e l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, hanno salutato con soddisfazione “la presenza in città della nota attrice ed icona del cinema e spettacolo internazionale”. “Una ulteriore conferma – hanno sostenuto – della capacità attrattiva in termini turistici del territorio attraverso le bellezze artistiche, culturali, storiche e culinarie, con i prodotti della norcineria e gastronomia locale che non temono confronti. Un onore per la città e comunità tifernate”.