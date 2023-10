L’attentatore di Bruxelles a Terni fu fermato con altri: approfondimenti in corso

TERNI – A Terni è stato fermato in auto con altri stranieri, sui cui nomi ora sono partiti degli approfondimenti, Abdesalem Lassoued, il 45enne di origini tunisine che nella serata di lunedì, a Bruxelles, ha fatto fuoco con un kalashnikov contro due cittadini svedesi. E’ quanto sta emergendo dalle indagini avviate dopo l’attentato. Il controllo nel quale è stato identificato Lassoued venne fatto il 19 febbraio 2012 in Lungonera, nella zona del centro di Terni. Il tunisino fu fermato nell’ambito dell’attività ordinaria delle volanti ed era in auto, come detto, con gli altri stranieri. Dell’attentatore non risultano particolari tracce a Terni né prima né dopo quel controllo. Probabilmente, secondo la polizia, era di passaggio.